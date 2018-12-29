Сирия: СМИ рассказали, что вывод американский войск из САР может раскрыть преступления коалиции США
Дамаск, 29 декабря. Вывод американский войск из Сирии может раскрыть военные преступления международной коалиции. Об этом рассказал военно-дипломатический источник.
По данным источника, вывод американских военнослужащих из Сирийской Арабской Республики может пролить свет на ошибки, допущенные войсками коалиции во главе с Вашингтоном в рамках борьбы с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1.
Как пишет ТАСС, это прежде всего касается Ракки, которая, по словам источника, «превратилась в результате ковровых бомбардировок авиации коалиции в город-призрак».
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал вывод военнослужащих США из Сирии. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более двух тысяч человек займет от 60 до 100 дней. В Пентагоне подчеркнули, что кампания против террористов не окончена и что США «продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ»1.
1 Организация запрещена на территории РФ.