Дамаск, 29 декабря. Вывод американский войск из Сирии может раскрыть военные преступления международной коалиции. Об этом рассказал военно-дипломатический источник.

По данным источника, вывод американских военнослужащих из Сирийской Арабской Республики может пролить свет на ошибки, допущенные войсками коалиции во главе с Вашингтоном в рамках борьбы с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1.

Как пишет ТАСС, это прежде всего касается Ракки, которая, по словам источника, «превратилась в результате ковровых бомбардировок авиации коалиции в город-призрак».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал вывод военнослужащих США из Сирии. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более двух тысяч человек займет от 60 до 100 дней. В Пентагоне подчеркнули, что кампания против террористов не окончена и что США «продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.