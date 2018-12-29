МЧС сообщило о двух погибших в результате схода лавины в Хабаровском крае

Хабаровск, 29 декабря. Число жертв схода лавины в Хабаровском крае выросло до двух, еще два человека пока не найдены, сообщает представитель регионального главка МЧС.

Скончался один из спасенных ранее из-под снега пострадавших.

«Один человек из семи спасенных из-под снега скончался в больнице. Таким образом, при ЧП погибли двое. Судьба еще двоих неизвестна, поиски продолжаются», — цитирует представителя регионального главка МЧС РИА Новости.

Сход снега произошел в субботу утром на штольне открытого типа расположенного в поселке Многовершинный Николаевского района горнодобывающего предприятия. Согласно уточненным данным, под снегом оказались 10 человек. Спасатели обнаружили восемь из них, в том числе одного погибшего. В больницу доставили семерых пострадавших.

В настоящее время в районе введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности».