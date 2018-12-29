Военнослужащие на Дальнем Востоке получат к новогоднему столу 10 тонн фруктов

Благовещенск, 29 декабря. Военнослужащие Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края в качестве добавки к новогоднему меню получат около 10 тонн фруктов. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Отмечается, что повара приготовят блюда не только русской, но и кавказской, еврейской, белорусской кухни.

Как уточнили в ведомстве, новогоднее меню рассчитано на все праздничные дни​​​. Оно будет включать около 10 тонн фруктов, среди которых мандарины и яблоки.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что национальные блюда не отменят традиционные, повара будут чередовать блюда.

Праздничное меню дополнят конфетами, печеньем и другими сладостями.

В министерстве обороны Российской Федерации на пленарном заседании итоги года по работе подвел Сергей Шойгу. Он отметил, что за уходящий год была проведена большая работа. Главным достижением 2018-го можно считать, уровень современности армии, он достиг 61,5%, по словам министра обороны, такой цифры нет ни в одной армии мира.