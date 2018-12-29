Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Военнослужащие на Дальнем Востоке получат к новогоднему столу 10 тонн фруктов

52
0 Оставить комментарий

Военнослужащие на Дальнем Востоке получат к новогоднему столу 10 тонн фруктов

Благовещенск, 29 декабря. Военнослужащие Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края в качестве добавки к новогоднему меню получат около 10 тонн фруктов. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Отмечается, что повара приготовят блюда не только русской, но и кавказской, еврейской, белорусской кухни.

Как уточнили в ведомстве, новогоднее меню рассчитано на все праздничные дни​​​. Оно будет включать около 10 тонн фруктов, среди которых мандарины и яблоки.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что национальные блюда не отменят традиционные, повара будут чередовать блюда.

Праздничное меню дополнят конфетами, печеньем и другими сладостями.

В министерстве обороны Российской Федерации на пленарном заседании итоги года по работе подвел Сергей Шойгу. Он отметил, что за уходящий год была проведена большая работа. Главным достижением 2018-го можно считать, уровень современности армии, он достиг 61,5%, по словам министра обороны, такой цифры нет ни в одной армии мира.

Военнослужащие на Дальнем Востоке получат к новогоднему столу 10 тонн фруктов

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.