«Это взрыв мозга»: Коротченко рассказал, почему украинцы винят в своих бедах Россию

Москва, 29 декабря. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, почему украинцы винят в своих бедах Россию и не замечают несостоятельности проекта украинского национального государства.

«В чем проблема ощущения Украины «Все беды от России»? Причина только одна – неуспешность строительства украинского государства. Тридцать лет независимости Украина у разбитого корыта. Потеряны все компетенции, которые были во времена Советского Союза», — заявил Коротченко в эфире телеканала «Россия-1».

Эксперт напомнил о «тотальной», «всепроникающей» коррупции, которая царит на Украине. Действующего президента страны Петра Порошенко он называет олигархом и вором, который вместо заботы о росте благосостояния нации увеличил личные капиталы в семь раз. Оппоненты действующей власти, по мнению Коротченко, подвергаются опасности.

Эксперт отметил, что ситуация для Украины сложилась «очень печальная», и признание неудачи в строительстве национального государства приведет к «психологической смерти».

«И, если признать украинцам, что неудачен проект строительства украинского национального государства — это взрыв мозга. Это психологическая смерть. И они, чтобы не впасть в эту кому, обвиняют Россию», — заключил Коротченко.

Ранее киевские политологи и социологи подвели главные политические итоги уходящего 2018 года для Украины. Один из ведущих украинских аналитиков, Андрей Ермолаев констатировал, что проводимая Киевом в последние пять лет политика сделала Украину «провинциальным государством», которое активно покидают все, кто хочет жить в сильной и независимой стране. Грядущий 2019 год, по его мнению, готовит стране целый ряд новых вызовов, с которыми придется иметь дело следующему президенту Украины.