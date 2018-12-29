«Плюют на законы физики»: россияне прокомментировали панику США перед комплексом «Авангард»

Москва, 29 декабря. Немецкое издание Die Welt назвало комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «новогодним подарком для россиян». По данным СМИ, разработка заставила военных США нервничать. Как считает автор публикации, американские военные теперь вынуждены «действовать под нажимом».

Журналист подчеркнул, что российский комплекс уникален своей неуловимостью для американских радаров. Этим он представляет серьезную угрозу, особенно для обороны тихоокеанского побережья.

Россияне прокомментировали панику США перед комплексом «Авангард». По их словам, они «плюют на законы физики».

И это не преувеличение.Сам,своими собственными глазами видел,как мериканцы по этому ихнему пентагону бегают.Туда-сюда,туда-сюда.Паникуют значиться.Да даже Ванга об этом когда то ванговала,что такое будет. — лещенко олег (@loleschenko4) December 29, 2018

Россия шлёт для агрессорской братии,

Грозною правдой и мирным советом,

Как отрезвление для их демоНкратии,

Приветливый луч - "Пересветом".

И вектором верным, в пентагон-ЦРУ,

Дабы помнили адрес, тут не Белград,

Но почта иная - "Авангард" точка-РУ,

А она отправляет в гитлерский ад pic.twitter.com/mFuPbeOMhn — LeondrTraiss (@LTraiss) December 28, 2018

Ране президент России Владимир Путин заявил, что комплекс «Авангард» будет десятилетиями обеспечивать безопасность РФ.

Новый вид стратегического оружия в мире впервые появился у нас и надежно будет обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперед», — заявил российский лидер.

Президент высоко оценил запуск гиперзвуковой системы, подчеркнув, что Россия первой в мире получила новейшее вооружение.

Минобороны РФ провело успешный пуск ракеты комплекса «Авангард» в присутствии российского лидера, который прибыл в Национальный центр управления обороной и отдал приказ о начале испытаний.

«Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае», — сообщили в Минобороны РФ.

Президент поздравил разработчиков комплекса и участников испытаний с успешной работой, отметив, что «Авангард» поступит в ВС РФ в 2019 году.

О том, какие задачи стоят перед новым ракетным комплексом и что может стать его приоритетными целями рассказал военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин.

«В принципе, «Авангард» — это боеголовка, которая способна уничтожить особо защищенный, особо важный объект, прикрытый в том числе и системами противоракетной обороны (ПРО)», — отметил собеседник ФАН.

По его мнению, принципиально новые возможности «Авангарда», о которых упомянул Владимир Путин, действительно позволят обеспечить безопасность России на десятилетия вперед.

«Авангард» — система, которую ничем невозможно перехватить. Соответственно, в этом случае все основные стратегические объекты, которые сейчас находятся у вероятного противника, могут быть уничтожены за считанные минуты», — объяснил Владислав Шурыгин.

Основные преимущества нового оружия России, по словам военного эксперта Изборского клуба, что называется, налицо.

«Потому что, во-первых, он гиперзвуковой — настигает намеченной цели очень быстро. Во-вторых, его невозможно перехватить. Соответственно, в этом случае все планы упреждающего удара по России идут псу под хвост», — подчеркнул собеседник ФАН.

Говоря об основной задаче после успешных испытаний «Авангарда», эксперт отметил, что теперь главное — развить серийное производство гиперзвукового комплекса.