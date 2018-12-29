Погранслужба Украины опровергла свое сообщение об отмене запрета на въезд мужчин из России

Киев, 29 декабря. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян опроверг свое сообщение об отмене запрета на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Слободян в соцсети Facebook написал, что пограничники «продолжают осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев» на территорию Украины. Один из пользователей в комментариях поинтересовался, снят ли запрет на въезд мужчин из России. Слободян ответил на вопрос отрицательно.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины также отметил, что усиленный пограничный контроль распространяется на приезжающих из России женщин, так как «они тоже могут действовать по заданию российских спецслужб».

Днем 28 декабря в интервью изданию «Гордон» Олег Слободян заявил о снятии запрета на въезд мужчин из РФ в возрасте от 16 до 60 лет. По его словам, пограничники должны были продолжить проверять цели визита, поэтому помимо загранпаспорта въезжающим россиянам могли потребоваться подтверждающие цель визита документы.

Верховная рада Украины 26 ноября одобрила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях страны военного положения сроком на 30 дней. Киев также ввел на время военного положения ограничение на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

В среду, 26 декабря Петр Порошенко объявил об окончании действия военного положения. Тем не менее, власти Украины оставили ограничение на въезд на Украину мужчинам из России в силе, сообщает портал «Ридус». Когда будет отменен запрет пока не известно, отмечает издание.