«Вернуть к состоянию Дикого Поля»: журналист из Одессы написал, к чему ведет политика властей Украины
Киев, 29 декабря. Главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев написал, к чему ведет политика нынешних властей Украины.
Размышлениями на тему журналист поделился с читателями в своем блоге, написав, что запущенные «майданной» властью процессы деградации Украины уже вскоре будут необратимы.
«В стране вот уже как минимум четыре года успешно и интенсивно реализуется «план Моргентау», целью которого является промышленная, инфраструктурная и институционная деградация страны», — отметил Ткачев.
По мнению журналиста, цель, которую преследуют западные покровители нынешней власти в Киеве – ввергнуть страну в состояние хаоса.
«Превратить ее в не имеющую самостоятельной ценности буферную зону между Западом и Россией — проще говоря, вернуть ее к состоянию Дикого Поля, в котором она существовала до эпохи русской колонизации», — отметил главный редактор «Таймера».
Как считает журналист, скорее всего «процессы деградации», запущенные в Киеве в 2014 году, необратимы, но шанс, пусть минимальный, что-то поменять, еще есть.
«Есть ровно два варианта развития событий. Либо в 2019 году Украина сможет сформировать какую-то конфигурацию власти, которая решится и сумеет сломать существующий в мире консенсус по поводу будущего Украины, либо все…» — констатирует Юрий Ткачев.
В заключение своего поста главный редактор одесского издания «Таймер» пишет, что гражданам Украины «надо очень хорошо подумать, что именно они будут делать в следующем году».
«Ресурс глупостей и ошибок, отведенный на нашу долю, уже определенно исчерпан», — резюмирует Ткачев.