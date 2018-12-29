«Вернуть к состоянию Дикого Поля»: журналист из Одессы написал, к чему ведет политика властей Украины 

Киев, 29 декабря. Главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев написал, к чему ведет политика нынешних властей Украины.

Размышлениями на тему журналист поделился с читателями в своем блоге, написав, что запущенные «майданной» властью процессы деградации Украины уже вскоре будут необратимы.

«В стране вот уже как минимум четыре года успешно и интенсивно реализуется «план Моргентау», целью которого является промышленная, инфраструктурная и институционная деградация страны», — отметил Ткачев.

По мнению журналиста, цель, которую преследуют западные покровители нынешней власти в Киеве – ввергнуть страну в состояние хаоса.

«Превратить ее в не имеющую самостоятельной ценности буферную зону между Западом и Россией — проще говоря, вернуть ее к состоянию Дикого Поля, в котором она существовала до эпохи русской колонизации», — отметил главный редактор «Таймера».

Как считает журналист, скорее всего «процессы деградации», запущенные в Киеве в 2014 году, необратимы, но шанс, пусть минимальный, что-то поменять, еще есть.

«Есть ровно два варианта развития событий. Либо в 2019 году Украина сможет сформировать какую-то конфигурацию власти, которая решится и сумеет сломать существующий в мире консенсус по поводу будущего Украины, либо все…» — констатирует Юрий Ткачев.

В заключение своего поста главный редактор одесского издания «Таймер» пишет, что гражданам Украины «надо очень хорошо подумать, что именно они будут делать в следующем году».