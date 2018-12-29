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Сборная Россия на молодежном чемпионате мира по хоккею переиграла сборную Чехии

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Сборная Россия на молодежном чемпионате мира по хоккею переиграла сборную Чехию

Ванкувер, 29 декабря. Сборная Россия во втором своем матче на очередном молодежном чемпионате мира по хоккею переиграла сборную Чехию.

Игра, которая только что закончилась в канадском Ванкувере, завершилась со счетом 2:1 в пользу российской дружины. Примечательно, что обе шайбы наши ребята забросили в меньшинстве: на 18-й минуте первого периода отличился Артем Галимов, на 16-й минуте второго отрезка матча – Николай Коваленко.

В составе команды Чехии в большинстве шайбу в ворота Петра Кочеткова забросил нападающий Конделик.

Напомним, что в первой игре молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда разгромила сборную Дании со счетом 4:0.

Автор: Константин Терехов
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