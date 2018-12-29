«Это провокативный идиотизм»: в Киеве признали инцидент в Керченском проливе провокацией

Киев, 29 декабря. Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта на пресс-конференции в Киеве признал инцидент в Керченском проливе подготовленной руководством ВМС Украины провокацией.

Эксперт заявил, что ситуацию в Керченском проливе спровоцировало «абсолютно бездарное руководством ВМС Украины». Провокация проводилась в неспокойном осеннем море катерами, которые строились для рек. Суда имели осадку 80 сантиметров и не были оснащены леерным ограждением, подчеркнул он.

«Катера были отправлены в поход в осенне-зимний период через Черное море, в котором погода меняется в течение считанных часов. Это были потенциальные самоубийцы», — заявил Шабовта.

Эксперт напомнил, что командование ВМСУ называло отправку катеров через Керченский пролив «плановым переходом». По его мнению, учитывая риски противостояния с Россией, операция должна была планироваться и обеспечиваться в масштабах флота.

«Но нет этого флота, нет этой стратегической мудрости. Это провокативный идиотизм, который послужил манипулятивной дубиной в руках президента, который рассчитывал на значительно большее, рассчитывал извлечь из военного положения максимальные дивиденды, в том числе, и в плане переноса сроков президентский кампании», — заявил эксперт.

Сергей Шабовта напомнил, что после приезда спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, введенное президентом страны Петром Порошенко военное положение было отменено. Эксперт подчеркнул, что при подобной «управляемости» и «абсолютной зависимости государства в лице его президента» не стоит ждать на Украине решения принципиальных вопросов связанных с жизнью и безопасностью людей.