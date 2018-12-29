Эксперт рассказал, что половина трудоспособного населения Украины работает за границей 

Киев, 29 декабря. Директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник рассказал, что половина трудоспособного населения Украины работает за границей.

С заявлением на тему эксперт выступил в Киеве на специально организованной пресс-конференции, добавив, что национальная экономика во многом держится благодаря переводам из-за границы от трудовых мигрантов.

«11 миллиардов долларов инвестиций «заробитчан» — это, с одной стороны, плюс. Это позволило стабилизировать финансы, курс валюты. За три года заробитчане перевели в страну как минимум 30 миллиардов долларов», — пояснил Бортник.

При этом специалист сравнил помощь своей стране от трудовых мигрантов с «помощью» от Международного валютного фонда.

«Для сравнения: МВФ под свои людоедские условия дал нам 3,4 миллиарда, в 10 раз меньше. Эти 11 миллиарда долларов заробитчан стабилизировали экономику», — констатировал директор Украинского института анализа и менеджмента.

Впрочем, у этого процесса есть и оборотная сторона: такое гигантское количество работающих за границей граждан, которые не могут найти работу дома, говорит о глубоком кризисе в украинской экономике.

«Правительство созналось, что от 7 до 10 миллионов украинцев работают за рубежом на самой грязной работе. Это половина трудоспособного населения Украины», — уточнил эксперт.

По словам Руслана Бортника, сейчас девять миллионов украинцев платят налоги в своей стране, а десять миллионов, что даже больше чем половина, работают за рубежом.