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Сирия: более 1,5 тонны новогодних подарков из России доставили сирийским детям

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Сирия: более 1,5 тонны новогодних подарков из России доставили сирийским детям

Дамаск, 29 декабря. Российские гуманитарные фонды доставили более 1,5 тонны новогодних подарков сирийским детям. Об этом журналистам сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Более 650 кг школьных принадлежностей доставили в рамках программы «Дети Калужской области - детям Сирии!» в провинции Хама и Риф-Дамаск», — заявил представитель Центра.

По его словам, военные привезли в Сирию подарки от правительства Московской области и всероссийской организации «Боевое братство».

От автономной некоммерческой организации (АНО) «Русская гуманитарная миссия» около 850 кг кондитерских наборов, витаминов, книг и канцтоваров получили дети Алеппо, отметил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Автор: Виктор Мальцев
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