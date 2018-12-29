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Семь человек спасены после схода лавин в хабаровском поселке, один погиб

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Семь человек спасены после схода лавин в хабаровском поселке, один погиб

Хабаровский край, 29 декабря. Семь человек спасены после схода лавин в поселке Многовершинный в Хабаровском крае, один погиб.

Об этом ТАСС сообщили в администрации Николаевского муниципального района, уточнив, что выжившие при первой возможности будут отправлены в медицинские учреждения для обследования.

«Спасательные работы продолжаются», — добавили в отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации.

Напомним, что сегодня рано утром на поселок Многовершинный Хабаровского края сошли три лавины, в общей сложности под снегом, как уточнили в администрации, оказались 12 человек.

Автор: Константин Терехов
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