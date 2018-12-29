Азаров напомнил, как менялись доходы населения Украины до и после 2014 года

Киев, 29 декабря. Экс-премьер Украины Николай Азаров напомнил, как менялись доходы населения страны до и после 2014 года. На своей странице в соцсети Facebook он опубликовал диаграмму, показывающую изменение доходов украинцев с 1996 года до наших дней.

«Посмотрите на эту диаграмму «Как росли доходы украинцев в 2010-2013 гг.» и подумайте, какими бы они были при набранной нами в те годы динамике, если бы не госпереворот и правление киевской хунты!», — написал Азаров.

Политик отметил, что память человеку нужна для того, чтобы не повторять свои ошибки, и призвал читателей сделать вывод, кого «близко нельзя подпускать к власти» на Украине.

Ранее о том, что уничтожение украинской экономики приобрело необратимый характер, заявил российский политолог и экономист Михаил Делягин. Экономист отметил неумелые действия украинского правительства, назвав экономику Украины в прошлом «одной из самых развитых экономик мира».

По его словам, прежнему руководству страны удалось сохранить технологический потенциал страны, несмотря на катастрофу 90-х. Но действующие власти «превращают Украину в руины». Восстанавливать страну никто не будет, считает эксперт, так как это «слишком сложно, дорого и нерентабельно».