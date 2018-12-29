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Россияне в мачте с Чехией забрасывают вторую шайбу в меньшинстве

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Россияне в мачте с Чехией забрасывают вторую шайбу в меньшинстве

Ванкувер, 29 декабря. Хоккеисты сборной России в матче молодежного чемпионата мира забрасывают вторую шайбу в меньшинстве в ворота сборной Чехии.

На 16-й минуте второго периода своим шансом воспользовался нападающий Николай Коваленко, который с партнерами убежал в контратаку – в эти минуты наша команда находилась в меньшинстве и оборонялась.

Напомним, что и первую шайбу в матче Россия – Чехия российские хоккеисты забросили также находясь в меньшинстве на исходе первого отрезка встречи.

К сожалению, через несколько секунд чешские хоккеисты, которые продолжали играть в большинстве, смогли одну шайбу отквитать. Счет на данный момент 2:1 в пользу сборной России.

Автор: Константин Терехов
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