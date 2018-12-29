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Экономика

В России оплатить страховые взносы можно будет до 9 января

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В России оплатить страховые взносы можно будет до 9 января

Москва, 29 декабря. В России оплатить страховые взносы за 2018 год можно будет еще 9 января 2019 года.

Дело в том, что традиционно последний день, когда можно совершить платеж в текущем году, приходится на 31 декабря, а он будет выходным, поэтому срок перенесли на первый рабочий день нового года.

Федеральная налоговая служба напоминает, что самостоятельно за себя платить страховые взносы  на обязательное медицинское и пенсионное страхование должны индивидуальные предприниматели и другие граждане, которые ведут частную практику.

Так, на обязательное пенсионное страхование необходимо перечислить 26 тысяч 545 рублей, на обязательное медицинское страхование — 5 тысяч 840 рублей, напоминает «Российская газета».

Автор: Константин Терехов
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