Москва, 29 декабря. Израильский дипломат Яков Кедми рассказал о возможном будущем Украины.

Размышлениями на тему эксперт поделился в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», высказав мнение, что происходящее на Украине напоминает ему Тетское наступление во время Вьетнамской войны.

«В Америке уже давно все решили. Вроде бы государство есть, но пока танки Сайгона не вошли в американское посольство. Я не думаю, что танки Донбасса войдут в американское посольство, но думаю, что они войдут в Украину», — пояснил Кедми.

Кроме того, в ходе обсуждения в прямом эфире в стороне не осталась тема предстоящих на Украине в марте будущего года президентских выборов, которые, как сказал эксперт, «пройдут в Вашингтоне».

«Еще ничего не ясно. Это все гадание на кофейной гуще. Я не удивлюсь, если Порошенко снимет свою кандидатуру, чтобы не позориться, и Тимошенко спокойно возьмет власть», — считает Яков Кедми.

Также израильский государственный деятель озвучил свои мысли по поводу того, что же ждет Украину в будущем, и как будут действовать покровители нынешних киевских властей в США и Европе.

«Всю эту майдановскую авантюру задумали в США. Но в том-то и дело, что тех, кто тогда был у власти — уже давно нет. Другая власть, другие интересы, другие приоритеты. А осуществляли это товарищи из Европы. Но и она тоже уже другая», — заявил эксперт.

Кедми добавил, что сейчас Киев сидит «на шее» у Европейского Союза, которому эта ноша не нужна. Не хотят вечно финансировать нынешний украинский режим и в Вашингтоне.