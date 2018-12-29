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Спасатели вытащили из под снега второго выжившего в Хабаровском крае

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Спасатели вытащили из под снега второго выжившего после схода лавины в Хабаровском крае

Хабаровск, 29 декабря. Спасатели извлекли второго выжившего из четырех найденных после схода лавины в Хабаровском крае.

«Извлекли второго человека» — сообщили журналистам ТАСС в золотодобывающем предприятии ЗАО «Многовершинное».

Отметим, что инцидент произошел в поселке Многовершинный. Две лавины сошли на подстанцию золотодобывающего предприятия. Всего под снегом оказались десять человек. К настоящему моменту четырех из них нашли живыми.

Автор: Денис Коробейников
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