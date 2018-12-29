Донбасс: украинские силовики нарушили перемирие 2 раза в пятницу

Луганск, 29 декабря. В минувшую пятницу украинские силовики дважды открывали огонь по территории Луганской народной республики. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«За 28 декабря 2018 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 2 обстрела», — сообщает в соцсетях представительство ЛНР.

Обстрелу из стрелкового оружия подвергся район населенного пункта Николаевка. Окрестности Веселогоровки украинские силовики обстреливали из вооружения БМП-2. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, отметили в представительстве.

Ранее Газета.ru сообщала, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла соглашения о новом перемирии в регионе, которое должно было начаться 29 декабря с 1.01 по московскому времени.