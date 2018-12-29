Пушков рассказал, как Сирия показала пределы мощи США

Москва, 29 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Сирия наглядно показала пределы мощи США. Об этом сенатор написал в микроблоге Twitter.

Пушков подвел итоги 2018 года, напомнив принятое президентом США Дональдом Трампом решение о выводе американских войск из Сирии, где у Вашингтоне кроме «бессмысленной поддержки остатков боевиков» «нет роли».

«Свергнуть Асада США неспособны, иметь дело с ним не хотят. Явный тупик, утрата цели, бессилие силы. Сирия в 2018-ом наглядно показала пределы американской мощи», — написал сенатор.

Ранее во время встречи с военнослужащими США в Ираке Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не может играть роль мирового жандарма, сообщает портал «Ридус». В то же время он отметил, что США не планируют выводить войска из Ирака.