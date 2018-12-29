Ученые выяснили, как алкоголь может продлить жизнь

Вашингтон, 29 декабря. Употребление умеренного количества спиртных напитков продлило на год жизнь людям, страдающим от сердечной недостаточности, в сравнении с трезвенниками и алкоголиками. Об этом сообщили американские ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Ученые проводили исследование жизни шести тысяч пожилых американцев на протяжении 24 лет. За время исследований четыреста человек приобрели легкие и тяжелые формы сердечной недостаточности.

Чтобы выяснить, как употребление алкоголя влияет на продолжительность жизни людей с заболеваниями сердца, ученые раздели участников эксперимента на три группы: умеренно пьющие, трезвенники и алкоголики.

Выяснилось, что вторые и третьи проживали около 2600-2700 дней после получения диагноза. А умеренно пьющие люди, употребляющие не более семи порций спиртного в неделю, проживали около 3100 дней. По словам ученых, их продолжительность жизни составляла на 1-1,5 года больше.

«Почему это так – пока не понятно, но все равно не стоит начинать пить, если вы никогда раньше этого не делали», — рассказал Дэвид Браун из университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Ученые предполагают, что умеренно пьющие люди больше следили за своим здоровьем, а также проявляли физическую активность. Кроме того, спиртное заставляет сосуды расширяться и снижает давление, таким действием обладает пиво и вино, подчеркнули ученые. Исследование опубликовано в журнале Jama Network Open.

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