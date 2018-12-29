Россия в меньшинстве открывает счет в матче с Чехией

Ванкувер, 29 декабря. Сборная Россия по хоккею в мачте против сборной Чехии на молодежном чемпионате мира, открывает счет, играя в меньшинстве.

Свой момент на 18-й минуте первого периода встречи использовал нападающий российской дружины Артем Галимов. При этом россияне до этого в течение 1,5 минут играли в меньшинстве.

Напомним, что Сборная России в стартовом матче МЧМ одержала победу над командой Дании со счетом 4:0. Чехи с трудом переиграли швейцарцев, добыв два очка в овертайме — 2:1.