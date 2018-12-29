Датская автономия, не поддержав санкции против РФ, получает огромную прибыль

Москва, 29 декабря. Являющиеся автономным регионом в составе Дании Фарерские острова не поддержали санкции ЕС в отношении Москвы и продолжают получать огромную прибыль от экспорта рыбы в Россию.

О ситуации, когда отдельно взятые регионы европейских стран не только идут своим путем, но и подрывают своими действиями единство «антироссийского фронта», пишет издание Sveriges Radio.

Так Фарерские острова после ухода поставщиков из Старого Света смогли заполнить нишу на российском рынке, и на сегодняшний день более четверти всего экспорта идет в Россию.

«С 2013 года объем поставок рыбы из Фарерских островов вырос с 700 миллионов до 2,5 миллиардов датских крон», — отмечает издание.

Добавим, что Фарерские острова не являются независимым государством, но обладают самоуправлением. При этом автономия не входит в ЕС и может самостоятельно определять свою торговую политику.