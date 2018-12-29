Астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет в 2019 году

Москва, 29 декабря. Самыми удачливыми в 2019 году будут огненные знаки: овны, львы и стрельцы, удача будет сопутствовать им во всех делах, в том числе в финансовых и карьерных вопросах, считают астрологи.

«Больше всего повезет стрельцам и львам. Здесь причина — Юпитер стрельца, при этом львам этот фарт достанется летом, в августе, стрельцам уже в январе. В принципе повезет и овнам в январе-феврале от этого Юпитера», — цитирует астролога Павла Чудинова РИА Новости.

Астролог Лилия Любимова назвала еще два удачливых знака — весы и водолеи. Любимова считает, что им нужно быть внимательным к знакам судьбы, так как весы и водолеи могут получить неожиданные предложения и счастливые шансы.

Спокойный и комфортный год ждет тельцов и раков. У представителей знака земли и козерогов начнется новый жизненный цикл, отмечает издание. Козерогам эксперты советуют быть аккуратнее в рабочих моментах.

Также осторожными нужно быть рыбам, близнецам и девам. Для представителей этих знаков год будет сложным, считают астрологи.