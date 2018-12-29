Первый выживший после схода лавины в Хабаровского края извлечен из под снега

Хабаровск, 29 декабря. Спасатели извлекли из под снега одного из четырех человек, найденных живыми после схода лавины в Хабаровском крае.

«Извлекли одного, остальные трое подают голос», — сообщает ТАСС со ссылкой на золотодобывающее предприятие ЗАО «Многовершинное».

Напомним, инцидент произошел 29 декабря, утром в поселке Многовершинный. Лавина сошла на подстанцию золотодобывающего предприятия. Под ней оказался один человек. Когда к нему на помощь отправились 10 десять человек, в поселке сошла вторая лавина.

В настоящий момент на месте происшествия проходят поисковые мероприятия.