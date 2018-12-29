Сирия: Красный полумесяц доставил помощь в лагерь беженцев «аль-Ариша» в Хасаке

Дамаск, 29 декабря. Сирийский Красный полумесяц (СКП) доставил в лагерь беженцев «аль-Ариша» в провинции Хасака гуманитарную помощь, сообщает сайт организации.

Волонтеры доставили в лагерь беженцев 2,5 тысячи продуктовых пайков, 256 подгузников для взрослых и три тысячи подгузников для детей. Распределение гуманитарной помощи заняло три дня с 19 по 21 декабря, отмечает СКП.

Лагерь «аль-Ариша» основан в 2017 году в 30 километрах от города Хасака на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. В нем насчитывается порядка двух тысяч палаток и проживает около десяти тысяч беженцев.

Несмотря на завершение боевых действий на большей части территории Сирии, ситуация в республике остается напряженной. Страна нуждается в послевоенном восстановлении и международной помощи.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться от Запада пересмотра позиции по восстановлению Сирии, сообщает Газета.ru. Российская сторона намерена поднять этот вопрос на намеченной на январь 2019 года конференции в Брюсселе.