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Пользователи Интернета не заметили на жене Трампа штанов

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Пользователи Интернета не заметили на жене Трампа штанов

Вашингтон, 29 декабря. Пользователи Интернета не заметили на первой леди США Меланьи Трамп штанов после выхода из самолета.

Дело в том, что супруга американского президента по прилету из Ирака и Германии предстала перед прессой в весьма необычном образе – в зеленом пальто и штанах телесного цвета.

В итоге, многим показалось, что на Меланьи, кроме пальто, вообще ничего нет. При этом, несмотря на темное время суток, на первой леди США были темные очки, что также вызвало недоумение.

«Выглядит так, как будто она без штанов», «Мне пришлось три раза посмотреть видео, чтобы понять, что происходит», «Будто Меланья проиграла пару раундов в покер на раздевание, пока летела», — пишут пользователи Twitter.

Кроме того, ряд критиков отметили, что у Меланьи Трамп не получается соответствовать образу первой леди США, сравнивая ее с Мишель Обамой.

Автор: Константин Терехов
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