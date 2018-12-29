Шойгу отметил влияние «Красной Звезды» на рост потенциала Вооруженных сил РФ

Москва, 29 декабря. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил коллектив издания «Красная звезда» с 95-летием выхода первого номера издания. Поздравление опубликовано на сайте «Красной звезды».

Шойгу отметил роль издания в популяризации передового опыта боевой подготовки, а также достижений российских военнослужащих. Шойгу подчеркнул, что все это способствовало росту потенциала Вооруженных сил.

«На протяжении всей своей истории «Красная звезда» была одной из самых читаемых и авторитетных газет в стране. Мы по праву гордимся, что газета стала трибуной для выдающихся писателей, поэтов, публицистов», — подчеркнул Шойгу.

Министр обороны напомнил, что в "Красной звезде» публиковались и работали Константин Симонов, Илья Эренбург, Василий Гроссман, Михаил Шолохов и Андрей Платонов. Он подчеркнул, что «их пламенное слово крепило дух бойца и веру в победу».