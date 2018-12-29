Два «Союза» с британскими спутниками стартуют из Куру в начале 2019 года

Москва, 29 декабря. В первом квартале 2019 года российские ракеты «Союз-СТ» дважды стартуют с космодрома Куру во Французской Гвиане.

«Два пуска ракеты-носителя «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат» намечаются на 19 февраля и 26 марта», — цитирует источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости.

В первом случае на орбиту отправятся четыре-шесть спутников связи Великобритании OneWeb. Во втором — четыре британских аппарата связи O3b.

Источник издания отметил, что специалисты НПО имени Лавочкина отправятся на космодром в середине января. Там они приступят к подготовке разгонного блока «Фрегат» к заправке и установке ферменной конструкции для спутников OneWeb. В конце января в Куру прибудут специалисты РКЦ «Прогресс», которые расконсервируют, соберут и проведут испытания ракеты-носителя «Союз-СТ». Также на космодром для подготовки наземной космической инфраструктуры отправят специалистов ЦЭНКИ.