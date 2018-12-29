Пособия по безработице могут вырасти в России

Москва, 29 декабря. Правительство РФ планирует в 2019 году разработать переход на новую страховую модель формирования пособий по безработице, что приведет к их росту.

В аппарате вице-премьера российского Кабмина Татьяны Голиковой рассказали, что идея состоит в том, чтобы компании делали отчисления в специально созданный фонд, из которого граждане, в случае потери работы, смогут получать выплаты.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на Федерацию независимых профсоюзов, где родилась такая идея, предложенная модель позволит увеличить размер пособия до уровня прожиточного минимума или даже 45% от заработка на последнем месте.

По мнению экспертов, если получится осуществить задуманное, то уже в будущем году пособие по безработице может составить до восьми тысяч рублей, для граждан предпенсионного возраста — до 11,3 тысяч.

Напомним, что сейчас в Российской Федерации официально около 800 тысяч безработных граждан.