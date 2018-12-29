Киев, 29 декабря. Завершение строительства инженерного заграждения на границе с Украиной в Крыму вызвало возмущение украинцев, которые сравнили заграждение РФ со «стеной» Яценюка.

Ранее стало известно, что на границе России и Украины на Крымском полуострове построена система инженерных заграждений. Их длина превысила 60 километров, система включает сотни реагирующих на движение, вибрацию и тепло датчиков, а также средства видеонаблюдения. Строительство велось с 2015 года. Главной задачей заграждения станет предотвращение незаконного пересечения границы, в том числе с целью контрабанды и проведения диверсий.

Украинские пользователи соцсетей остро отреагировали на строительство «стены», напомнив о подобном проекте бывшего главы правительства Украины Арсения Яценюка. Экс-премьер инициировал строительство на границе с Россией «европейского вала», украинские военные «освоили» миллионы гривен, но «стены» не построили.

«Покажите это Арсению Яценюку, и может он расскажет, где его стена и какая она!» — написал на украинском языке пользователь Нічомунедивуюсь.

«Этот заборчик покруче смотрится, чем стена Яценюка. Заборчик построили крымчане, наверное, им не очень нравиться беспокойный на всю голову сосед, то воду выключит, то свет отрубит», — отметил пользователь dekayt.

Многих возмутил тот факт, что Украина при западной поддержке оказалась не в состоянии реализовать собственный проект, тогда как Россия в условиях экономических санкций продолжает воплощать в жизнь свои.

«Украина инициирует — Россия воплощает», — констатировал Алекс Юстас.

«Сначала крымский мост, теперь крымская стена, что дальше?» — задается вопросом Kos.

Российские пользователи отметили, что возмущение украинских властей в связи со строительством заграждения выглядит нелогичным, так как Украина сама собиралась строить «стену» на границе с Россией.

«А в чем, в общем-то, проблема? По-моему Киев сам собирался строить стену и даже метров 100 построили. Потом, правда, деньги закончились. А тут, получается, они на халяву стену получили», — напомнил проект Яценюка Андрей Наумов.

«Вот и бесятся. Их денег на 100 метров хватило. А наших на 60 км и даже на самый протяженный мост осталось», — подчеркнул Tms.1972.

В соцсетях также предположили, зачем потребовалась система заграждений в Крыму.