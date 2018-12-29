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Осенний призыв завершился в России

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Осенний призыв завершился в России

Москва, 29 декабря. В России завершился осенний призыв по результатам которого в ВС РФ призвано 132,5 тысячи новобранцев.

С заявление на тему выступил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ Евгений Бурдинский, который добавил, что указ президента РФ по призыву граждан на военную службу выполнен в полном объеме.

«Что касается граждан, неявившихся в военкоматы по повесткам, то их количество незначительно — в настоящее время их около 1200», — добавил генерал-майор, говоря об уклонистах.

К слову, год назад, в ходе призывной кампании 2017-го, молодых людей, кто бегал от армии, было более чем в 2,5 раза больше – тогда в военкоматы России для прохождения службы не явились около трех тысяч человек.

Добавим, что из числа призванных для прохождения военной службы 15% россиян имеют высшее образование. Около 200 призывников, которые являются кандидатами в сборные команды России по олимпийским видам спорта, были направлены в спортивные роты.

Автор: Константин Терехов
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