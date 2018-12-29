Непогода мешает направить помощь в накрывший лавиной хабаровский поселок

Хабаровский край, 29 декабря. Непогода мешает местным властям направить помощь в накрывший лавиной хабаровский поселок.

Как сообщили ТАСС в администрации Николаевского района Хабаровского края, в настоящее время в регионе бушует циклон, который осложняет работу спасательным службам.

«Дорогу от Николаевска-на-Амуре до Многовершинного, который в 130 километрах от города, полностью замело снегом, сейчас туда не пробиться», — пояснили в администрации муниципалитета.

Напомним, что несколько снежных лавин сошло в поселке Многовершинный — под снегом оказались 11 человек. Первая лавина накрыла компрессорную станцию, где находился один человек, вторая – группу из 10 человек, которая выдвинулась к месту происшествия.