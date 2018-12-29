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Четыре человека найдены живыми из попавших под лавину в Хабаровском крае — МЧС

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Четыре человека найдены живыми из попавших под лавину в Хабаровском крае — МЧС

Хабаровск, 29 декабря. Четыре человека из 11 попавших под лавину в Хабаровском крае найдены живыми. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края на штольне горнодобывающего предприятия.

Как сообщил представитель МЧС России журналистам, сначала в поселке сошла одна лавина, под которой оказался один человек. Его пошли спасать десять человек, которых накрыла вторая лавина.

«Четырех человек нашли живыми. Поиски остальных продолжаются», — передает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

По словам собеседника агентства, в настоящий момент на месте происшествия работают более 50 человек — местные жители и работники предприятия. Для расчистки снега используют лопаты и бульдозер.

Автор: Денис Коробейников
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