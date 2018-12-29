Киев, 28 декабря. Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев предрек частичный демонтаж газотранспортной системы Украины при использовании альтернативных газотранспортных маршрутов в обход ГТС страны, таких как «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

По его словам, использование альтернативных газопроводов в обход территории Украины приведет к нулевой прокачке голубого топлива через ГТС страны.

«Я думаю, что если будет «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», то будет не 10–15 [млрд кубометров — Прим. ФАН], будет ноль», — заявил Коболев.

Он подчеркнул, что в этом случае большую часть ГТС Украины «нужно будет демонтировать».

Ранее представители «Нафтогаза» заявили, что рост поставок газа через «Северный поток» привел к снижению транзита через ГТС Украины на 7%.

В беседе с RT заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что Украина пытается бороться с «Северным потоком», поэтому делает такие заявления. Эксперт подчеркнул, что Киеву нужно предлагать конкурентноспособные варианты, если он хочет и дальше оставаться транзитером газа.

Отметим, что «Северный поток — 2» пройдет через Балтийское море от России до Германии. Проектная мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Украина выступает против проекта газопровода «Северный поток — 2». В Киеве неоднократно подчеркивали, что после строительства «Северного потока — 2» страна может лишиться доходов от транзита российского газа.