В поселке в Хабаровском крае снежной лавиной накрыло 11 человек
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Хабаровск, 29 декабря. В поселке Многовершинный в Николаевском районе Хабаровского края снежной лавиной накрыло 11 человек.
Информацию об этом ТАСС подтвердили в администрации населенного пункта, добавив, что происшествие произошло в субботу рано утром. Предварительно на Многовершинный обрушилось сразу несколько лавин.
Одна из лавин накрыла компрессорную станцию золотодобывающей компании, где в то время находился один человек. На помощь к нему выдвинулась спасательная группа предприятия.
«Сошла еще одна лавина, под снегом оказались и они. Другая спасательная группа сейчас пытается пробиться к оказавшимся под снегом людям», — добавили в администрации Многовершинного.