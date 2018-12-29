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В поселке в Хабаровском крае снежной лавиной накрыло 11 человек

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В поселке в Хабаровском крае снежной лавиной накрыло 11 человек

Хабаровск, 29 декабря. В поселке Многовершинный в Николаевском районе Хабаровского края снежной лавиной накрыло 11 человек.

Информацию об этом ТАСС подтвердили в администрации населенного пункта, добавив, что происшествие произошло в субботу рано утром. Предварительно на Многовершинный обрушилось сразу несколько лавин.

Одна из лавин накрыла компрессорную станцию золотодобывающей компании, где в то время находился один человек. На помощь к нему выдвинулась спасательная группа предприятия.

«Сошла еще одна лавина, под снегом оказались и они. Другая спасательная группа сейчас пытается пробиться к оказавшимся под снегом людям», — добавили в администрации Многовершинного.

Автор: Константин Терехов
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