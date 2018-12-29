РПЦ разрешила верующим причащаться в Пантелеимоновом монастыре на Афоне

Москва, 29 декабря. Верующие Русской православной церкви в виде исключения могут причащаться на Афоне в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. Об этом в пятницу заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион.

«Там русское и украинское монашеское братство, там богослужения совершаются на славянском языке, и те миряне из Русской православной церкви (РПЦ), которые будут посещать этот монастырь, они там могут причащаться», — сообщил Илларион.

Он также подчеркнул, что верующие Русской православной церкви не могут причащаться в других афонских монастырях.

Священный синод РПЦ 16 октября объявил, что по причине разрыва отношений между Московским и Константинопольским патриархатами прихожане не смогут молиться в монастырях греческого полуострова Афон, сообщает Газета.ru. За молитвы в этих храмах РПЦ будет требовать от мирян покаяния, духовенству за нарушение запрета грозят дисциплинарные взыскания.