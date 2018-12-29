Названа главная особенность гиперзвукового комплекса «Авангард»

Москва, 29 декабря. Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал главное отличие гиперзвукового комплекса «Авангард» от обычных межконтинентальных ракет.

По его словам, в «Авангарде» боеголовка отделяется от ракеты-носителя значительно раньше, чем у обычных межконтинентальных ракет, которые производят эту операцию на высоте 1200-1500 километров.

Мураховский подчеркнул, что у «Авангарда» разделение ракеты-носителя от полезной нагрузки происходит на гораздо меньших высотах. Эксперт отметил, что гиперзвуковой блок после отделения может идти на низкой высоте: около 70-100 километров. В таком режиме он может пролететь несколько тысяч километров.

«Время реакции в этом случае систем ПРО, даже если они его обнаруживают, максимум должно составлять 15-20 секунд, что абсолютно нереалистично», — подчеркнул Мураховский в эфире телеканала «Звезда».

Напомним, что испытания ракетного комплекса «Авангард» завершились 26 декабря. Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в общей сложности, комплекс «Авангард» успешно испытали три раза. Борисов подчеркнул, что надеется, что с 2019 года комплекс поступит в Вооруженные силы России, сообщает RT.