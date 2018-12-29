Истребитель ВКС РФ совершил безопасный перехват самолета-разведчика ВВС США возле Крыма

Вашингтон, 29 декабря. Российский истребитель выполнил над Черным морем у берегов Крыма безопасный перехват самолета-разведчика военно-воздушных сил США RC-135V/W Rivet Joint. Об этом заявил представитель командования ВВС Соединенных Штатов в Европе и Африке, капитан Кристофер Бойер-Мидер.

По его словам, безопасный перехват произошел 27 декабря, никаких дальнейших действий не предпринималось. Представитель Пентагона не уточнил, о каком российском истребителе идет речь.

По данным ресурса PlaneRadar, RC-135W вылетел из Греции и на протяжении двух часов курсировал над Черным морем.

Минобороны России 28 декабря сообщило, что за неделю у российских границ вели разведку 14 летательных аппаратов других государств. Истребители дежурных сил ВКС РФ трижды поднимались на перехват.