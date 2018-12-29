Контракт не позволит Кокорину сыграть с сотрудниками «Бутырки»

Москва, 29 декабря. Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила, что согласно контракту с футбольным клубом «Зенит» ее подзащитный не может участвовать в играх при несертифицированных условиях.

Стукалова ответила на заявление зампреда общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, которая анонсировала футбольный матч с участием Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка». На своей странице в Instagram адвокат написала, что согласно действующему контракту с петербургским «Зенитом» Кокорин не может участвовать в «футбольных матчах при несертифицированных условиях». Также защитница напомнила о последствиях травмы колена, которая обострилась без продолжения курса релаксации в СИЗО.

Ева Меркачева ранее сообщала, что Павел Мамаев при свидетелях согласился на участие в матче и пообещал уговорить Кокорина.

Известных футболистов обвиняют в избиении водителя Виталия Соловчука, а также в нападении на главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина и руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака. Недавно суд продлил им сроки содержания под стражей, Новый год футболисты встретят в заключении. Рассмотрение их дела намечено на январь.