Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Пьяный военный хирург на Украине пытался прооперировать солдата ВСУ

51
0 Оставить комментарий

Пьяный военный хирург на Украине пытался прооперировать солдата ВСУ

Львов, 29 декабря. Главный военный хирург Львовского военного госпиталя пытался в нетрезвом виде прооперировать солдата ВСУ.

Как сообщают украинские СМИ, врач пришел в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Во время подготовки к операции это заметил анестезиолог и предложил хирургу отложить операцию. Вместо того, чтобы уйти из операционной главный военный хирург Львовского военного госпиталя выгнал медсестру и анестезиолога, а затем попытался начать операцию.

По информации портала ZAXID.NET, пьяного врача с трудом удалось отговорить от операции только после вмешательства начальства. Отметим, что хирург сумел сделать один надрез на теле пациента, однако операцию еще не начал.

В беседе с журналистами военный врач все отрицает, заявляя, что против него была подготовлена провокация.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.