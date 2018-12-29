Пьяный военный хирург на Украине пытался прооперировать солдата ВСУ

Львов, 29 декабря. Главный военный хирург Львовского военного госпиталя пытался в нетрезвом виде прооперировать солдата ВСУ.

Как сообщают украинские СМИ, врач пришел в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Во время подготовки к операции это заметил анестезиолог и предложил хирургу отложить операцию. Вместо того, чтобы уйти из операционной главный военный хирург Львовского военного госпиталя выгнал медсестру и анестезиолога, а затем попытался начать операцию.

По информации портала ZAXID.NET, пьяного врача с трудом удалось отговорить от операции только после вмешательства начальства. Отметим, что хирург сумел сделать один надрез на теле пациента, однако операцию еще не начал.

В беседе с журналистами военный врач все отрицает, заявляя, что против него была подготовлена провокация.