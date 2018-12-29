Украинские власти потребовали убрать из учебников упоминания о сотрудничестве Шухевича с нацистами

Киев, 29 декабря. Министерство образования и науки Украины потребовало от издательства «Генеза» убрать из учебников для десятого класса упоминание о сотрудничестве Романа Шухевича с нацистами в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в социальной сети Facebook.

Роман Шухевич был одним из лидеров Украинской повстанческой армии (УПА1 — запрещена в РФ). В годы Великой Отечественной войны организация сотрудничала с фашистской Германией. На счету УПА многочисленные и жестокие расправы над мирным населением. Тем не менее, киевские власти позиционируют членов этого формирования как «борцов за независимость Украины». Законодатель уравнял их в правах с ветеранами Великой Отечественной войны.

Вопреки многочисленным фактам, украинские власти и «историки» отрицают связь УПА с нацистами.

«Министерство образования и науки Украины обязало издательство «Генеза» и авторов учебника истории для 10 класса срочно убрать упоминание о коллаборационизме гауптмана 201-го батальона шуцманшафт Романа Шухевича», — пишет Долинский.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, уравнявший в правах ветеранов Великой Отечественной войны с членами УПА. Об этом писала Газета.ru.

Эксперты отмечают, что глава Украины «плывет по течению», стремясь угодить националистам. Специалисты также отмечают, что Порошенко практически утратил союзников. Заигрывая с националистами, он тщетно пытается поднять свой удручающий рейтинг накануне выборов.

1 Организация запрещена на территории РФ.