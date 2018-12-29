«Страна летит в тартарары»: эксперт рассказал, что ждет США в случае импичмента Трампа

Главный редактор англоязычного сайта USA Really Александр Малькевич прокомментировал Федеральному агентству новостей нашумевшую статью газеты New York Times о «неизбежности» импичмента президенту США Дональду Трампу в 2019 году. По мнению эксперта, демократы готовы поставить страну на грань разрушения ради сведения счетов с главой государства. При этом Трампу такой вариант развития событий может быть выгодным.

В четверг Элизабет Дрю, автор статей о Уотергейте, опубликовала статью для The New York Times. По мнению журналиста, в следующем году, если Трамп не подаст в отставку, его ждет неизбежный импичмент. При этом Дрю подчеркнула, независимо от того, есть на данный момент доказательства для начала процесса импичмента против Трампа или нет, общественность узнает о тех из них, что собрал ведущий «российское дело» специальный прокурор США Роберт Мюллер, даже если его расследование будет приостановлено.

Малькевич, комментируя материал Дрю, отметил, что в следующем году Трамп не сможет работать эффективно, поскольку демократы возглавят все ключевые комитеты в палате представителей. Они уже официально объявили о том, что будут максимально блокировать работу администрации президента США. И это, обращает внимание эксперт, коснется и принятия «нормальных» решений, проведения нужных обществу реформ.

«Это удивительная вещь для понимания современной Америки. Пусть все провалится в тартарары, лишь бы первым туда полетел Трамп. Им наплевать на то, что страна в беде. Реформ никаких не будет, решений тоже никаких не будет», — отметил Малькевич.

По мнению главреда USA Really, в таком случае будет полностью парализована работа аппарата Белового дома, «потому что все чиновники Трампа будут ходить на все парламентские слушаний, расследования по любому вопросу».

«Безусловно, будет судебное преследование. Роберт Мюллер, который полностью оскандалился отсутствием результатов, получит карт-бланш для дальнейшей работы. Избранная прокурором штата Нью-Йорк Летиция Джеймс вступает в должность в январе, но уже сейчас она заявила, что единственное, чем она будет заниматься на своем посту — это расследование деятельности фирм и организаций, связанных с Трампом. Еще одно доказательство, что вся страна летит в тартарары: гигантский штат Нью-Йорк и генпрокурор штата, которая заявляет, что ее ничто не интересует, никакие нарушения, а ее цель — это Трамп», — заявил Малькевич.

При этом эксперт отмечает, что процесс импичмента будет в любом случае долгим. И его главная цель — не пустить Трампа на следующие праймериз, поскольку других кандидатов у республиканцев нет.

«Я бы посмотрел пристально на Майка Блумберга, который уже завил, что готов потратить только на праймериз более 100 млн долларов своих денег, а на кампанию — сколько надо. Он пожилой человек, миллиардер. До недавних пор Блумберг тратил деньги на демократов, он потратил больше 100 млн долларов на кампанию демократов в Конгресс. Но он избирался мэром Нью-Йорка трижды как республиканец. Если уходит Трамп и появляется Блумберг, пазл сложился», — считает Малькевич.

При этом эксперт отмечает, что глава Белого дома может «обскакать элиты», которые забывают, что глава государства «не просто выскочка или человек ниоткуда», за него проголосовала половина страны, у него есть большая группа поддержки. И «наглое игнорирование интересов избирателей к хорошему не приведет».

«На мой взгляд, Трампу где-то даже в долгосрочной перспективе может быть выгодно оказаться таким пострадавшим. Если предположить, что импичмент удастся, и Трамп уйдет в отставку в конце 2019 — начале 2020 годов, он моментально окажется в одеждах обиженного: народный президент, которого элиты, прогнившая бюрократия выкинули из власти за то, что он с ними боролся. И эта история может еще больше сплотить протрамповский электорат вокруг некого его кандидата. Тогда Блумбергу ничего не светит, и он может возвращаться туда, куда он и собирался — в демократическую партию. Другие потенциальные участники предвыборной гонки это люди 76+. Это полный кризис у демократов», — подчеркивает главред USA Really.

При этом политолог предположил, что существует вариант, при котором «Трамп может стать американским Ельциным»: уйти в отставку досрочно, не дожидаясь импичмента, «выдвинуться снова и устроить всем кровавую баню». Однако основные ставки эксперт делает на кандидата от Трампа. В таком случае «электорат будет максимально собран, потому что их народного кандидата демократы «вынесли».

«Причем по каким-то совершенно надуманным признакам, связанным с российским вмешательством. Потому что по всем остальным моментам даже демократы, скрипя зубами, признают, экономика растет, безработица снижается, Америка торгует со всем миром, всем выкручивает руки, причем совершенно новыми подходами, которые Трамп и декларировал», — заявил эксперт.

Малькевич предположил, что на фоне продолжающегося роста экономики главной задачей демократов станет попытка весь 2019 год заполнить повесткой о мнимых нарушениях действующего президента США. При этом это еще больше будет усугублять раскол общества. А единственный выход сплочения Америки, как это видят демократы, «максимально насытить страну мигрантами, для того, чтобы за счет этого нарастить свой электорат».