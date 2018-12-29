Украинский депутат призвал не «напрягать ситуацию» в Керченском проливе

Киев, 29 декабря. Украинский депутат, лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов призвал «не напрягать ситуацию» в Керченском проливе, несмотря на то, что Киев имеет право прохода.

«Надо понимать: мы имеем право прохода, но уместно ли это делать — большой знак вопроса», — заявил Добродомов в эфире телеканала News One.

По его словам, украинские власти прекрасно понимают, какая реакция будет на такие действия у России.

«Я не уверен, что нужно таким образом напрягать ситуацию», — отметил лидер партии «Народный контроль».

Отметим, ранее замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что украинские военные продолжат попытки прохода кораблей ВСУ через Керченский пролив. Он подчеркнул, что эти действия необходимы, чтобы «не дать сделать Азовское море российским». Глава Минобороны Украины Степан Полторак также заявил, что украинские корабли снова пройдут по Керченскому проливу, соблюдая нормы международного права. Он подчеркнул, что «будет сто новых проходов».

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины зашли во временно закрытую акваторию Азовского моря, нарушив госграницу России. Они были задержаны, члены экипажей — арестованы. Возбуждено уголовное дело о нарушение госграницы, сообщала «Газета.ru».

Российский президент Владимир Путин назвал действия ВМСУ в Керченском проливе скрытой провокацией. Напомним, что российские СМИ показали бортовой журнал, найденный на одном из украинских кораблей,, в котором было написано «Проникнуть скрытно». Во время большой пресс-конференции Владимир Путин напомнил, что мирную деятельность в Керченском проливе никто не ограничивает. Российский лидер напомнил, что в 2017 году российские лоцманы провели украинские корабли в Азовское море и в порт назначения.