Синод РПЦ решил образовать Западноевропейский экзархат

Москва, 29 декабря. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение образовать патриарший экзархат в Западной Европе, а также экзархат в Юго-Восточной Азии. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла священника Александра Волкова, центром нового экзархата станет Париж.

«Решение Священного синода — образовать патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже», — передает газета «Известия».

Решение РПЦ стало ответом на неканонические действия Константинополя на Украине. Фанар решил предоставить раскольникам томос об автокефалии. Одновременно на Украине усиливаются гонения властей на каноническую православную церковь.

Ранее РПЦ обвинила киевские власти в нарушении Конституции Украины в связи с переименованием Украинской православной церкви. Об этом писала Газета.ru.