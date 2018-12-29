Антонов рассказал, что произойдет после выхода США из ДРСМД

Москва, 29 декабря. Россия примет адекватные меры военно-технического характера в случае выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Если Вашингтон выйдет из ДРСМД, мы будем вынуждены принять адекватные меры военно-технического характера, необходимые для обеспечения интересов безопасности России», — отметил Антонов.

По его словам, США не определились с подходом в отношении ДРСМД. Посол подчеркнул, что предложения Москвы по ДРСМД находятся на рассмотрении в Вашингтоне.

Он отметил, что Россия принимает меры для того, чтобы США вели предметный диалог по вопросам имеющихся взаимных претензий по договору, сообщает RT.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из ДРСМД из-за якобы нарушения Россией условий договора. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия соблюдает условия договора. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что ДРСМД является одной из ключевых основ международной безопасности, сообщала «Газета.ru».