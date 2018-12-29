Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Еврокомиссар оценил cпособность Трампа повлиять на «Северный поток  — 2»

37
0 Оставить комментарий

Еврокомиссар оценил cпособность Трампа повлиять на «Северный поток  — 2»

Брюссель, 29 декабря. Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер оценил возможности президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа повлиять на реализацию проекта «Северный поток-2». Его слова цитирует журнал Spiegel.

Эттингер признался, что не является сторонником возведения газопровода. В то же время, по его мнению, попытки Трампа остановить «Северный поток-2» не увенчаются успехом.

«Я никогда не был активным сторонником «Северного потока  — 2». Но правда в том, что газопровод уже давно строится, и это теперь нельзя так легко остановить. Угрозы Трампа не повод для этого»,  — сказал европейский чиновник.

Ранее посол России в Австрии назвал «Северный поток-2» самым перспективным начинанием, связывающим Москву и Вену. Об этом писала Газета.ru.

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о степени готовности газопровода.

Автор: Сергей Свазовский
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.