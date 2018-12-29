Брюссель, 29 декабря. Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер оценил возможности президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа повлиять на реализацию проекта «Северный поток-2». Его слова цитирует журнал Spiegel.

Эттингер признался, что не является сторонником возведения газопровода. В то же время, по его мнению, попытки Трампа остановить «Северный поток-2» не увенчаются успехом.

«Я никогда не был активным сторонником «Северного потока — 2». Но правда в том, что газопровод уже давно строится, и это теперь нельзя так легко остановить. Угрозы Трампа не повод для этого», — сказал европейский чиновник.

Ранее посол России в Австрии назвал «Северный поток-2» самым перспективным начинанием, связывающим Москву и Вену. Об этом писала Газета.ru.

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о степени готовности газопровода.