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Клинцевич оценил заявление Германии и Франции по Керченскому проливу

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Клинцевич оценил заявление Германии и Франции по Керченскому проливу

Москва, 29 декабря. Россия не будет воспринимать «ультиматум» канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по ситуации в Керченском проливе. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Совместное заявление канцлера Германии и президента Франции очень смахивает на ультиматум, что, несомненно, не будет воспринято Россией», — заявил Клинцевич.

По его словам, такая позиция может способствовать тому, что ситуация в Азовском море будет загнана в окончательный тупик. Клинцевич считает, что Макрон и Меркель «слепо поддерживают Киев», не пытаясь вникнуть в суть конфликта.

«Киеву дается зеленый свет на новые провокации», — заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Напомним, что французский и немецкий политики ранее заявили, что арестованные украинские моряки должны встретить Новый год в кругу семьи. 

Как сообщала «Газета.ru», три корабля ВМС Украины были задержаны 25 ноября 2018 года после нарушения госграницы России в районе Керченского пролива. Экипажи судов, среди которых были сотрудники СБУ, арестованы.

Автор: Денис Коробейников
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