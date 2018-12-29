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Посол РФ назвал 2018 год временем упущенных возможностей для Москвы и Вашингтона

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Посол РФ назвал 2018 год временем упущенных возможностей для Москвы и Вашингтона

Вашингтон, 29 декабря. Российский посол в США Анатолий Антонов выразил мнение, что уходящий год стал для отношений РФ и США годом упущенных возможностей.

«2018 год стал временем упущенных возможностей», — заявил журналистам Антонов, уточнив, что «не получаются» регулярные контакты между главами внешнеполитических ведомств двух стран Сергеем Лавровым и Майком Помпео.

Помимо этого, осталось нереализованным предложение российской стороны по возобновлению практики совместных совещаний министров иностранных дел и обороны РФ и США в формате «два плюс два».

При этом Антонов подчеркнул, что Москва приложила максимум усилий для выправления ситуации в отношениях с США. В частности, по его словам, Вашингтону были переданы серьезные предложения по конкретным проектам и двусторонним контактам.

Отметим, на прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «не очень доверяет российским заявлениям почти по всему», передавала «Газета.ру».

Автор: Олеся Волкова
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