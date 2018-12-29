Эксперты подсказали россиянам, как не ошибиться с готовыми закусками к Новому году

Москва, 29 декабря. Специалисты национальной ассоциации диетологов подготовили рекомендации, которые помогут россиянам не ошибиться при выборе готовых закусок к новогоднему столу.

Эксперты отмечают, что отдел кулинарии традиционно считается уязвимым для проверок. Особенно осторожно следует относиться к салатам с майонезом. Этот соус благоприятен для размножения бактерий.

«Ни в коем случае не следует покупать салаты, заправленные какими-то скоропортящимися соусами: майонез, сметана, йогурт. Все эти добавки быстро портятся, — утверждает врач-диетолог Наталья Круглова.

Она также рекомендует не покупать слишком дешевую продукцию Низкая цена с большой долей вероятности может свидетельствовать о ненадлежащем качестве кулинарного изделия.

Круглова напомнила, что срок хранения блюд с майонезом на балконе не превышает нескольких часов, — передает информационный портал New Inform.

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