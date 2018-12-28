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ВМС Украины назвали сроки получения американских патрульных катеров

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ВМС Украины назвали сроки получения американских патрульных катеров

Киев, 28 декабря. Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко заявил, что в июле 2019 года в Одессу прибудут патрульные катера американских военно-морских сил.

По его словам, Киев и Вашингтон согласовали процедуру доукомплектации и подготовки кораблей на базе в Балтиморе.

«Экипажи готовятся, согласованы порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе»,  — сказал Воронченко.

Он уточнил, что Соединенные Штаты поставят катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) класса Island 1988 года выпуска. Аналогичные корабли ранее получила Коста-Рика и Грузия.

Ранее сообщалось о провокации ВМС Украины в Керченском проливе. Три военных корабля нарушили границу России, не выполняли законные требования властей и выполняли опасные маневры. Нарушители были задержаны. В отношении украинских моряков избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, напоминает газета «Известия».

Автор: Сергей Свазовский
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